Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Днес в Ню Йорк градусът на емоциите отново ще се покачи, тъй като ще бъдат определени последните полуфиналисти при мъжете и при жените на US Open. 11-ия ден на “мейджър” турнира ще бъде вълнуващ и за българските фенове на тениса, тъй като своите мачове от третия кръг при юношите ще изиграят шампионът от “Уимбълдън” Иван Иванов и полуфиналистът в Лондон Александър Василев.

Разбира се, всичко най-интересно отново ще се случи на централния корт “Артър Аш”. Програмата там ще бъде открита от 25-ият поставен Феликс Оже-Алиасим и №8 в схемата при мъжете Алекс Де Минор. Само два дни след отстраняването на поставения под номер 3 Александър Зверев, Оже-Алиасим записа още една гръмка победа, надделявайки със 7:5, 6:3, 6:4 над Андрей Рубльов. Днес канадеца го очаква ново сериозно препятствие в лицето на Де Минор, който без никакви затруднения елиминира намиращия се на 435-о място в световната ранглиста Леандро Риеди от Швейцария с 6:3, 6:2, 6:1.

След това зрителите ще станат свидетели на сблъсъка между №2 в света Ига Швьонтек и осмата поставена Аманда Анисимова. Мачът ще бъде повторение на тазгодишния финал на “Уимбълдън”. Анисимова обаче се надява на различен край, след като в Лондон тя не успя да вземе нито гейм срещу полякинята. Сега нещата са по-различни. Аманда ще играе срещу Ига у дома и ще има подкрепата на по-голямата част от публиката.

Във вечерната сесия на корта ще излязат поставената под №23 Наоми Осака и 11-ата в схемата Каролина Мухова. Вчера японката изигра безупречен мач и в същото време се възползва максимално от грешките на поставената под номер 3 и любимка на домакините Коко Гоф, за да спечели с 6:3, 6:2. Осака е шампионка на “Флашинг Медоу” през 2018 и 2020 година. 52-рата в световната ранглиста Мухова от своя страна продължи впечатляващото си представяне в Ню Йорк с категоричен успех над Беатрис Адад Мая с 6:1, 6:4. Това е втори пореден полуфинал на US Open за чехкинята, която се завърна на корта през юни след деветмесечно отсъствие поради операция на китката.

В последния двубой на “Артър Аш” ще звучи италианска канцонета в изпълнение на Яник Синер и Лоренцо Мусети. Лидерът в световната ранглиста демонстрира смазващо превъзходство на 1/8-финалите срещу Александър Бублик, побеждавайки го с 6:1, 6:1, 6:1 само за час и 21 минути. С това Синер изравни най-убедителната си победа в турнирите от Големия шлем. По-рано тази година той разгроми Иржи Лехечка с 6:0, 6:1, 6:2 в третия кръг на "Ролан Гарос". Мусети обаче също беше експедитивен и разби Хауме Мунас с 6:3, 6:0, 6:1.

Междувременно, продължава и надпреварата при юношите, в която участват българите Иван Иванов и Александър Василев. След вчерашните успехи двамата ще излязат на корта и днес за двубоите си от третия кръг.

В първия мач на корт 5 Александър Василев ще се изправи срещу чеха Ян Кумстат (№793). Полуфиналистът от “Уимбълдън” и №5 в схемата победи във втория кръг с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ), като това бе втора поредна победа на 18-годишния Василев в Ню Йорк без загубен сет.

Отново на корт 5, но в третия мач, ще проследим и срещата на 16-годишният Иван Иванов с Максимус Дюсалт (№1899). Иванов е шампион от “Уимбълдън” и е поставен под №1 при юношите. В предишния кръг той срази представителя на домакините Максуел Екстед с 6:2, 6:3 и също продължава без загубен сет.

Както вчера, така и днес Александър Василев ще изиграе два мача в рамките на деня. На осминафиналите той и руският му партньор Тимофей Дерепаско ще се изправят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам. Василев и Дерепаско са поставените под №4 и във вторник победиха с 6:1, 6:4 Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).