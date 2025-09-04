Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

  • 4 сеп 2025 | 04:57
  • 95
  • 0
Осака продължава възхода си с полуфинал на US Open

Наоми Осака се класира за полуфиналите на U.S. Open след победа над Каролина Мухова с 6:4, 7:6(3). Японката, която се заврна в елита на тениса след майчинство продължава да впечатлява с представянето си в Ню Йорк и вече е на последната права преди финала.

Срещата предложи доста качествен тенис и здрава битка между двете тенисистки. По време на мача Мухова, която имаше проблем с левия крак, се оказа сериозно предизвикателство с изобретателната си игра, въпреки физическите си затруднения. В крайна сметка обаче упоритостта на Осака надделя.

След абсолютно равностоен първи сет, в който всяка от тенисистките печелеше подаването си, Осака успя да стигне до победата в самия край, пробивайки подаването на Мухова в десетия гейм за 6:4.

След това чехкинята поиска медицински таймаут, след който излезе още по-мотивирана. Във втория сет двете си размениха по два пробива, но накрая се стигна до тайбрек. В него отново японката показа по-здрави нерви и се наложи със 7:3 точки, с което затвори и мача в своя полза.

Така Осака запази серията си без загуба в четвъртфинали на големи турнири, като вече има баланс 5-0. Следващото ѝ предизвикателство ще бъде срещу Аманда Анисимова, което създава предпоставки за напрегнат полуфинален сблъсък.

Снимки: Gettyimages

