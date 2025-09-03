Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

  • 3 сеп 2025 | 20:40
  • 594
  • 0
Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев показа страхотен характер и победи със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия). Двубоят продължи 2 часа и 20 минути.

Преди този мач Василев спечели две поредни победи без да загуби сет, а за място на полуфиналите ще играе срещу Андрю Джонсън (САЩ).

Българинът поведе с 3:0 в първия сет, допусна изравняване при 3:3, но с още един пробив във гейм №12 спечели първата част със 7:5. Василев беше пробит още в първия гейм на втората част и я загуби с 4:6. Третата част премина без нито една възможност за пробив и така се стигна до тайбрек. В него Василев поведе с 9-7 точки и от първия си мачбол триумфира с победата.

По-късно днес Иван Иванов ще играе на осминафиналите на сингъл срещу Максимъс Дусолт (САЩ). Поставеният под №1 Иванов и шампион при юношите на Уимбълдън има две победи на турнира без да загуби сет.

Също тази вечер ще се играят и две срещи с българско участие в надпреварата на двойки.

Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Йоана Константинова и Рейна Гото (Япония) при девойките ще се изправят срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

