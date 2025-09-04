Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

Аманда Анисимова показа съвсем друго лице и победи Ига Швьонтек с 6:4, 6:3 в четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ в сряда. Успехът идва по-малко от два месеца, след като тя загуби от шесткратната шампионка от Големия шлем с 0:6, 0:6 във финала на Уимбълдън. Така тя взе сладко отмъщение за онази загуба в Лондон и спря пътя на полякинята към титлата на "Флашинг Медоус"

Мощните удари и увереността, които Анисимова демонстрира на стадион „Артър Аш“ срещу шампионката на US Open за 2022 г., бяха в ярък контраст с случилото се на централния корт на „Ол Ингланд Клъб“ на 12 юли. Онзи финален мач продължи едва 57 минути, като Анисимова успя да спечели само 24 точки през целия ден – бройка, която този път надмина още по средата на първия сет.

Американката трябва да бъде поздравена за показания характер, защото и двата сета тръгнаха лошо за нея с ранен пробив, но и в двата случая тя успяваше бързо да се окопити и да се върне в мача. В първия сет решаващ се оказа последния 10-и гейм, в който Швьонтек се пропука и допусна втори пробив за 6:4. Във втория сет развръзката дойде една идея по-рано, като Анисимова проби за 5:3, а след това на свой сервис реши всичко за крайното 6:3.

Така Анисимова достигна до третия си полуфинал в турнир от Големия шлем и първи на „Флашинг Медоус“. В четвъртък 24-годишната американка ще се опита да достигне до втори пореден финал в турнир от Големия шлем. На полуфиналите тя ще се изправи срещу Наоми Осака или Каролина Мухова.

Снимки: Gettyimages