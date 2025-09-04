Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

  • 4 сеп 2025 | 01:26
  • 408
  • 0
Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

Аманда Анисимова показа съвсем друго лице и победи Ига Швьонтек с 6:4, 6:3 в четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ в сряда. Успехът идва по-малко от два месеца, след като тя загуби от шесткратната шампионка от Големия шлем с 0:6, 0:6 във финала на Уимбълдън. Така тя взе сладко отмъщение за онази загуба в Лондон и спря пътя на полякинята към титлата на "Флашинг Медоус"

Мощните удари и увереността, които Анисимова демонстрира на стадион „Артър Аш“ срещу шампионката на US Open за 2022 г., бяха в ярък контраст с случилото се на централния корт на „Ол Ингланд Клъб“ на 12 юли. Онзи финален мач продължи едва 57 минути, като Анисимова успя да спечели само 24 точки през целия ден – бройка, която този път надмина още по средата на първия сет.

Американката трябва да бъде поздравена за показания характер, защото и двата сета тръгнаха лошо за нея с ранен пробив, но и в двата случая тя успяваше бързо да се окопити и да се върне в мача. В първия сет решаващ се оказа последния 10-и гейм, в който Швьонтек се пропука и допусна втори пробив за 6:4. Във втория сет развръзката дойде една идея по-рано, като Анисимова проби за 5:3, а след това на свой сервис реши всичко за крайното 6:3.

Така Анисимова достигна до третия си полуфинал в турнир от Големия шлем и първи на „Флашинг Медоус“. В четвъртък 24-годишната американка ще се опита да достигне до втори пореден финал в турнир от Големия шлем. На полуфиналите тя ще се изправи срещу Наоми Осака или Каролина Мухова.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

  • 3 сеп 2025 | 20:40
  • 2019
  • 0
Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

  • 3 сеп 2025 | 17:36
  • 978
  • 0
Чакането за американски шампион на US Open продължава вече 22 години

Чакането за американски шампион на US Open продължава вече 22 години

  • 3 сеп 2025 | 17:04
  • 837
  • 0
Победа за Кръстенова и загуба за Каратанчева в Сърбия

Победа за Кръстенова и загуба за Каратанчева в Сърбия

  • 3 сеп 2025 | 16:01
  • 689
  • 0
Диа Евтимова с експресна победа в Кайзери

Диа Евтимова с експресна победа в Кайзери

  • 3 сеп 2025 | 15:37
  • 1118
  • 0
Донски отпадна на двойки в Истанбул

Донски отпадна на двойки в Истанбул

  • 3 сеп 2025 | 15:27
  • 609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

Илиан Илиев: Трябва да тичаме повече, не е само Ямал! Това е най-важният мач за мен

  • 3 сеп 2025 | 17:15
  • 19583
  • 65
Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

Де ла Фуенте: Не идваме на разходка в България, чака ни голямо изпитание

  • 3 сеп 2025 | 18:30
  • 14279
  • 7
Дербито Левски - Лудогорец в петък

Дербито Левски - Лудогорец в петък

  • 3 сеп 2025 | 18:02
  • 26396
  • 9
Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

Десподов: Това са най-хубавите мачове! За нас е радващо, че има такъв интерес

  • 3 сеп 2025 | 17:16
  • 12754
  • 15
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 11090
  • 4
Ден 11 на US Open: Анисимова спря Швьонтек

Ден 11 на US Open: Анисимова спря Швьонтек

  • 4 сеп 2025 | 01:11
  • 17013
  • 0