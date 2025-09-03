Оже Алиасим за втори път на 1/2-финал на US Open след обрат над Де Минор

Феликс Оже Алиасим постигна трудно извоювана победа с обрат след 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4) над поставения под номер 8 Алекс де Минор в сряда, за да се завърне на полуфиналите на US Open четири години след първото си участие в тази фаза. 25-годишният канадец, който е 25-и в схемата, беше полуфиналист на „Флашинг Медоус“ през 2021 г. – единственият друг път, в който достига до този етап на турнир от Големия шлем.

С победите си над номер 3 Александър Зверев, номер 15 Андрей Рубльов и сега Де Минор, Оже Алиасим за първи път в кариерата си побеждава няколко играчи от топ 20 на ATP в рамките на един и същи турнир от Шлема. В петък на полуфиналите той гарантирано ще се изправи срещу още един такъв тенисист – или световния номер 1 Яник Синер, или номер 10 Лоренцо Мусети, които ще изиграят изцяло италиански четвъртфинал във втората вечерна сесия на стадион „Артър Аш“.

Четвъртфиналният сблъсък между Оже Алиасим и Де Минор продължи 4 часа и 10 минути, превръщайки се във втория най-дълъг мач на стадион „Артър Аш“ по време на тазгодишния турнир (петсетовият двубой от втори кръг между Томи Пол и Нуно Боржеш продължи 4 часа и 25 минути).

Оже Алиасим записа своята 25-а победа на твърди кортове този сезон, което го нарежда на четвърто място в мъжкия тур. Той също така подобри статистиката си на 6:0 в тайбрековете на тазгодишния US Open, изравнявайки рекорда за най-много спечелени тайбрекове по пътя към полуфиналите, откакто те са въведени в турнира през 1970 г.

26-годишният австралиец Де Минор регистрира пета загуба от пет участия на четвъртфинал в турнир от Големия шлем. Единствените тенисисти в Оупън ерата с по-лош баланс в тази фаза на Шлема са Андрей Рубльов (0-10) и Томи Робредо (0-7). Ги Форже също има баланс 0-5 в кариерата си.

Лейтън Хюит остава последният австралиец, достигал до полуфиналите на US Open, като това се случи през 2005 г.

Снимки: Gettyimages