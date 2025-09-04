Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

  • 4 сеп 2025 | 00:21
  • 1426
  • 1
Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов продължава успешно представянето си и на последния за годината турнир от Големия шлем - US Open. Българинът спечели в два сета - 7:6(3), 6:4 срещу американеца Максимъс Дюсо в срещата помежду им от осминафиналите и така намери място сред най-добрите осем в турнира, присъединявайки се към другия ни представител Александър Василев, който стори същото по-рано през деня.

Първият сет бе доста труден за Иванов, който още при първото си подаване трябваше да спасява две точки за пробив, а след това удържа още веднъж в петия гейм за 3:2.

Българинът пръв направи пробив в осмия гейм и поведе с 5:3, като след това сервира за сета, но точно тогава показа нервност и допусна връщане на пробива.

Накрая сетът трябваше да бъде решен в тайбрек, като тъм Иванов бе доста убедителен и се наложи със 7:3 точки.

Вторият сет бе далеч по-рутинен. Той вървеше гейм за гейм, като решаващ се оказа седмият гейм. В него българинът направи пробив и поведе с 4:3, след което не изпусна инициативата и довърши съперника за крайното 6:4 в своя полза.

Така водачът в схемата Иванов защити позицията си на фаворит в турнира и достигна до 1/4-финалите, където му предстои доста тежък сблъсък с германеца Макс Шьонхаус, който е №8 в схемата.

