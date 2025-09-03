ЦСКА 1948 привлече грузински национал

Ръководството на ЦСКА 1948 обяви трансфера на грузинския национал Лаша Двали. 30-годишният бранител идва след три сезона в кипърския АПОЕЛ.

"Добре дошъл, Лаша Двали!



ЦСКА привлече опитния централен защитник Лаша Двали! 30-годишният национал на Грузия пристига с впечатляваща визитка – 4 шампионски титли и Купа на Унгария, както и шампионска титла и Суперкупа на Кипър.



Със своята класа, опит и лидерство на терена, Двали е готов да се превърне във важна фигура за армейците в предстоящия сезон", написаха от клуба.

