  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
Ръководството на ЦСКА 1948 обяви трансфера на грузинския национал Лаша Двали. 30-годишният бранител идва след три сезона в кипърския АПОЕЛ.

"Добре дошъл, Лаша Двали!

ЦСКА привлече опитния централен защитник Лаша Двали! 30-годишният национал на Грузия пристига с впечатляваща визитка – 4 шампионски титли и Купа на Унгария, както и шампионска титла и Суперкупа на Кипър.

Със своята класа, опит и лидерство на терена, Двали е готов да се превърне във важна фигура за армейците в предстоящия сезон", написаха от клуба.

