Кошмара като Каранга в първите си мачове за ЦСКА

  • 21 дек 2025 | 14:54
  • 635
  • 3

Леандро Годой стана голмайстор на еfbet Лига миналия сезон с 18 попадения, когато играеше с екипа на Берое. Класата му се забелязваше ясно под Аязмото и логично аржентинецът беше привлечен в ЦСКА срещу солидната сума от 1 800 000 евро по неофициални данни. От него се интересуваха и Левски, и Лудогорец, но те не се съгласиха да платят толкова пари за нападателя.

По всичко личи ЦСКА не са сгрешили с привличането на Леандро Годой. Нападателят успя да се адаптира сравнително бързо и е категоричен голмайстор на тима. За 15 мача с червения екип той заби 10 гола, а голяма част от тях бяха във възлови мачове, в които попаденията донесоха точки на “червените”.

Единствено Годуин Коялипу е започнал по-добре от аржентинеца. Националът на ЦАР има 13 гола в първите си 15 срещи. Преди него Дюкенс Назон е с 6 попадения, а Кайседо има 8 гола за 15 мача. Али Соу, който беше може би най-качественият от всички тарани на ЦСКА през последните години, е стартирал още по-тромаво. Гамбиецът е вкарал само 4 пъти в първите си 15 мача в елита на България. Мауридес е с 8. Стигаме до един от големите любимци на Сектор Г - Фернандо Каранга, който стартира точно като Годой - 10 гола за 15 мача за първенство.

