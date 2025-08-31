Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите мачове от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят, който започва в 19:15ч., ще бъде ръководен от главния съдия Красен Георгиев. Сблъсъкът между двата столични гранда идва в момент, когато и двата отбора демонстрират силна форма и се борят за челните позиции в класирането.

Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

В момента Левски заема второто място в efbet Лига с 13 точки от 5 изиграни мача, с впечатляваща голова разлика от 11 вкарани и само 2 допуснати гола. ЦСКА 1948 се намира на третата позиция, също с 13 точки, но от 6 изиграни срещи и с голова разлика 8:5. "Сините" имат мач по-малко от своите съперници, което им дава предимство в борбата за върха. Победа в този двубой би изстреляла Левски на първото място, докато за "червените" трите точки биха означавали временно изпреварване на техния съперник и затвърждаване на позициите в челната тройка.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Левски има лек превес с две победи, една загуба и две поражения.

Левски приключи европейското си участие след поражение с 1:4 от АЗ Алкмаар и общ резултат 1:6 от двата мача, но пък ентусиазмът сред "сините" е на много високо ниво. Наставникът Хулио Веласкес заяви, че сега приоритет пред отбора е спечелване на титлата, Купата и Суперкупата на страната.

ЦСКА 1948 впечатлява от началото на сезона, след като смени почти целия си отбор. В последния кръг "червените" победиха ЦСКА с 1:0 и сега са амбицирани да вземат скалпа на още един от грандовете у нас. Карлос Охене няма да може да вземе участие в предстоящата среща на Левски. Причината е, че Охене е контузен и не е възстановен напълно.