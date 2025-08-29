Популярни
Веласкес ще говори преди сблъсъка с ЦСКА 1948

  • 29 авг 2025 | 17:53
  • 339
  • 0
Слушай на живо: Левски - ЦСКА 1948

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу ЦСКА 1948 от седмия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в събота, 30 август, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в събота, 30 август, стартира в 19:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Сблъсъкът с ЦСКА 1948 е в неделя, 31 август, от 19:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

