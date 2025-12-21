Популярни
Близо 20 000 лева бяха събрани на турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 20:47
Атанас Стоилов, който беше помощник на Любослав Пенев в Хебър и Локомотив (Пловдив), разкри, че събраната сума на благотворителния турнир и търг в подкрепа на легендата на българския футбол е 19 250 лв. Днес се проведе благотворителен мач между бивши и настоящи футболисти, като всички събрани средства, отидоха за лечението на Ел Голеадор.

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

„Шапки долу пред всички днес!!! Когато спорта обединява, когато няма разделение на сини и червени, когато сме заедно се получава това – общата сума, събрана на днешния турнир и търг в подкрепа на легендата Любослав Пенев е 19250лв!!! Знам, че подкрепата, която получава от всички в този момент (не говоря за финансова) ще му помогне да спечели и този, най-важен мач!“, написа Стоилов във Facebook.

