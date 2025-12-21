Популярни
Марица (Пловдив) се похвали с терена си

  • 21 дек 2025 | 16:38
  • 335
  • 0
Марица (Пловдив) се похвали с терена си

От Марица (Пловдив) се похвалиха със състоянието на тревното покритие на своя стадион. "Пиратите" заемат второто място в класирането на Югоизточната Трета лига, като изостават с 4 точки от лидера Несебър.

Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо
Марица (Пд) обяви контроли с Ботев и дубъла на Локо

"Благодарение на положените преди два месеца целенасочени грижи и професионален подход, теренът на стадион "Марица" вече е в отлично състояние. Извършеното машинно пресяване значително подобри качеството на тревната настилка, осигурявайки първокласни условия, достойни за традициите на Марица.

Отново благодарим на фирма Фрут Корект ООД и г-н Радослав Куцев", написаха от клуба.

