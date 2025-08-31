Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

  • 31 авг 2025 | 14:02
  • 179
  • 0
ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

ЦСКА 1948 публикува мотивиращо послание на страницата си във “Фейсбук” преди гостуването на Левски тази вечер. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е от 19:15 часа, а преди него "червените”, “сините” и Лудогорец са с равен брой точки на второ-четвърто място.

Водач е Локомотив (Пловдив), който е с двубой повече от споменатите три отбора и при победа на някой от тях в днешните срещи, ще изпревари “смърфовете”.

Ето как ЦСКА 1948 се надъхва за дербито с Левски:

"ВРЕМЕ ЗА МАЧ!

Днес, 31.08, от 19:15 ч. ЦСКА излиза в дербито на 7-ия кръг на efbetЛига!

 Стадион "Георги Аспарухов"

"Армейците" са готови за битка, време е да покажем характер и да търсим нова победа!

Билетите за нашите фенове са на цена от 14 лв., с настаняване в Сектор Г.

На разположение ще има билетна каса и кетъринг.

Напред, ЦСКА!"

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дубълът на Левски победи Оборище

Дубълът на Левски победи Оборище

  • 31 авг 2025 | 09:46
  • 1675
  • 0
ЦСКА поздрави Любослав Пенев

ЦСКА поздрави Любослав Пенев

  • 31 авг 2025 | 09:26
  • 3717
  • 6
Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

Струмска слава и Витоша с атрактивно равенство

  • 31 авг 2025 | 09:15
  • 1419
  • 0
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 12225
  • 79
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 8661
  • 7
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 8395
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 10325
  • 5
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 10999
  • 51
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 12225
  • 79
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 8661
  • 7
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 8395
  • 4
И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 215515
  • 889