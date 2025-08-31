ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

ЦСКА 1948 публикува мотивиращо послание на страницата си във “Фейсбук” преди гостуването на Левски тази вечер. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е от 19:15 часа, а преди него "червените”, “сините” и Лудогорец са с равен брой точки на второ-четвърто място.
Водач е Локомотив (Пловдив), който е с двубой повече от споменатите три отбора и при победа на някой от тях в днешните срещи, ще изпревари “смърфовете”.
Ето как ЦСКА 1948 се надъхва за дербито с Левски:
"ВРЕМЕ ЗА МАЧ!
Днес, 31.08, от 19:15 ч. ЦСКА излиза в дербито на 7-ия кръг на efbetЛига!
Стадион "Георги Аспарухов"
"Армейците" са готови за битка, време е да покажем характер и да търсим нова победа!
Билетите за нашите фенове са на цена от 14 лв., с настаняване в Сектор Г.
На разположение ще има билетна каса и кетъринг.
Напред, ЦСКА!"