ЦСКА 1948 се надъхва за победа на “Герена”

ЦСКА 1948 публикува мотивиращо послание на страницата си във “Фейсбук” преди гостуването на Левски тази вечер. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е от 19:15 часа, а преди него "червените”, “сините” и Лудогорец са с равен брой точки на второ-четвърто място.

Водач е Локомотив (Пловдив), който е с двубой повече от споменатите три отбора и при победа на някой от тях в днешните срещи, ще изпревари “смърфовете”.

Ето как ЦСКА 1948 се надъхва за дербито с Левски:

"ВРЕМЕ ЗА МАЧ!

Днес, 31.08, от 19:15 ч. ЦСКА излиза в дербито на 7-ия кръг на efbetЛига!

Стадион "Георги Аспарухов"

"Армейците" са готови за битка, време е да покажем характер и да търсим нова победа!

Билетите за нашите фенове са на цена от 14 лв., с настаняване в Сектор Г.

На разположение ще има билетна каса и кетъринг.

Напред, ЦСКА!"