Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 7-ия кръг на еfbet Лига срещу ЦСКА 1948.
Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Цунами, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.