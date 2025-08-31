Популярни
  Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 13:40
  • 976
  • 0
Хулио Веласкес определи групата на Левски за битката с ЦСКА 1948
Левски - ЦСКА 1948

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 7-ия кръг на еfbet Лига срещу ЦСКА 1948.

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Цунами, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

