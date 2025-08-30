Юношите на Левски биха ЦСКА 1948 в 7-голов трилър

Популярни
  30 авг 2025 | 17:03
Юношите на Левски до 17 години победиха с 4:3 на стадион „Георги Аспарухов“ връстниците си от ЦСКА 1948 в мач от 4-ия кръг в Елитната група в тази възраст.

Ернан Ангелов откри резултата за „сините“ в 32-та минута, след подаване на Любен Бакърджиев. Три минути след началото на второто полувреме Денис Милетиев удвои, но гостите успяха да стигнат до равенството.

Борислав Маринов се разписа от дузпа, а Крис Чавдаров вкара за 2:2.

В 74-та минута Лазар Петров отново даде аванс на Левски след асистенция на Ернан Ангелов. Три минути по-късно Ангелов вкара втория си гол в мача след подаване на Денислав Василев.

Кирил Дянков оформи крайното 4:3. Талантът на “червените” стори това с попадение директно от корнер.

Воденият от треньора Стоян Димов отбор e с актив от 9 точки във временното класиране след четири кръга от началото на първенството. Лидер е „Лудогорец“ с точка повече.

