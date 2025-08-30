Карлос Охене аут за сблъсъка с ЦСКА 1948

Карлос Охене няма да може да вземе участие в предстоящата среща на Левски с ЦСКА 1948. Това обяви старши треньорът на “сините” Хулио Веласкес по време на официалната си пресконференция преди сблъсъка между двата тима. Причината е, че Охене е контузен и не е възстановен напълно.

Халфът пропусна и реванша с АЗ Алкмаар по-рано през седмицата, като дори не пътува с отбора, а остана в България. Причината отново беше контузия.

Двубоят между Левски и ЦСКА 1948 е утре (31 август) от 19:15 часа.