Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Левски е отправил високи финансови изисквания към Нант за правата на Майкон. Това съобщиха медиите във Франция. "Сините" отхвърлиха предложението на френския тим за левия бек. То е било за отдаване под наем с опция за закупуване. В страната пишат, че по непотвърдена информация от „Герена“ са поискали 4 милиона евро за 25-годишния футболист след изтичането на преотстъпването. До сериозни разговори по сделката не се е стигнало и бразилецът остава в състава на Хулио Веласкес.

В момента Майкон е натоварван с доста функции, включително и при организирането на играта. Негов дубльор на левия фланг на отбраната е капитанът Цунами, който в момента е със статут на резерва и е ползван при нужда още в центъра на защитата, както и в халфовата линия. Дори на моменти крилото Фабио Лима действаше в тази зона.

През този трансферен прозорец интерес към Майкон имаше и от Русия. Но на хоризонта не се появи клуб, който да удовлетвори финансовите изисквания на Левски. На „Герена“ са убедени, че бразилецът може още да вдигне цената си, ако продължи да се представя по същия начин до края на първенството. В неделя той вкара уникален гол с пета на ЦСКА 1948, а видеото се върти в редица спортни сайтове в чужбина. През кампанията Майкон бе на терена в 13 двубоя.

