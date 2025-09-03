Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нант
  3. Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 6493
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Локомотив (София) - Левски

Левски е отправил високи финансови изисквания към Нант за правата на Майкон. Това съобщиха медиите във Франция. "Сините" отхвърлиха предложението на френския тим за левия бек. То е било за отдаване под наем с опция за закупуване. В страната пишат, че по непотвърдена информация от „Герена“ са поискали 4 милиона евро за 25-годишния футболист след изтичането на преотстъпването. До сериозни разговори по сделката не се е стигнало и бразилецът остава в състава на Хулио Веласкес.

В момента Майкон е натоварван с доста функции, включително и при организирането на играта. Негов дубльор на левия фланг на отбраната е капитанът Цунами, който в момента е със статут на резерва и е ползван при нужда още в центъра на защитата, както и в халфовата линия. Дори на моменти крилото Фабио Лима действаше в тази зона.

През този трансферен прозорец интерес към Майкон имаше и от Русия. Но на хоризонта не се появи клуб, който да удовлетвори финансовите изисквания на Левски. На „Герена“ са убедени, че бразилецът може още да вдигне цената си, ако продължи да се представя по същия начин до края на първенството. В неделя той вкара уникален гол с пета на ЦСКА 1948, а видеото се върти в редица спортни сайтове в чужбина. През кампанията Майкон бе на терена в 13 двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Берое по петите на бразилец

Берое по петите на бразилец

  • 3 сеп 2025 | 00:27
  • 2412
  • 0
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 23769
  • 10
Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 45148
  • 41
Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 4-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 2 сеп 2025 | 20:12
  • 2801
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 27264
  • 42
Добруджа привлече швейцарски нападател

Добруджа привлече швейцарски нападател

  • 2 сеп 2025 | 19:22
  • 3581
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 45148
  • 41
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 2668
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 27264
  • 42
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 23769
  • 10
Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

  • 2 сеп 2025 | 22:57
  • 9490
  • 5
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 15736
  • 0