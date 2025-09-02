Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 5075
  • 1

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с официално изявление в сайта на “сините”. Той благодари на целия спортно-технически екип на отбора, както и на феновете на тима. Според Сираков Левски върви в правилната посока и “къщата отново ще се превърне в крепост”.

Левски се похвали с 9 национали
Левски се похвали с 9 национали

Ето цялото изявление на собственикът:

Скъпи колеги, футболисти, треньори и всички от семейството на „Левски“,

Измина един от най-натоварените периоди в съвременната история на клуба. От 10 юли до 31 август „Левски“ изигра 14 официални мача – 8 в Европа и 6 в Първа лига. Подобно натоварване, в толкова кратък отрязък от време, няма аналог в последните десетилетия.

Изтощението за футболистите беше видно – и физически, и емоционално. Мога да се поставя на тяхно място и знам колко тежко им беше в последните два мача преди паузата. Благодарен съм им, че устояха. Че показаха воля. Че защитиха честта на клуба.

Този период беше сериозно изпитание и за треньорския щаб. Ако използвам думите на старши треньора ни Хулио Веласкес – с ръка на сърцето казвам: „Левски“ има изключителен спортно-технически екип. Отне време, но резултатите са видими за всички. Благодаря им, че преведоха успешно отбора през този тежък маратон.

Феновете… Не знам дали остана човек в Европа, който да не разбра колко велика е „синята“ публика. В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави – не заради играта на терена, а заради феновете ни. Въпреки болката от загубата, изпитах невероятна гордост. Приех този поздрав и по-лично, защото съм сред малкото хора, които са усещали и двете крайности – колко силно тази публика може да мрази и колко силно може да обича. Благодаря, че не изоставихте отбора, а го носехте на раменете си – точно когато момчетата имаха най-голяма нужда.

Но днес най-голямата благодарност искам да отправя към хората зад кулисите – към екипа на администрацията. Този маратон изискваше невероятни усилия от тяхна страна. Трудно е човек да си представи каква логистика и организация изисква подобна серия от официални срещи. За мен тези хора са герои. С част от тях сме рамо до рамо от първите дни на най-тежката криза, която клубът ни преживя. Заедно сме минали през много. И можем да си кажем за пореден път – успяхме.

В този екип има хора, които не са почивали от години. Всеки ден са на стадиона, в офисите или на път с отбора. Дават всичко от себе си. Точно както го правят в момента и футболистите на терена. За мен в това се крие истинският успех – в отдадеността на всички нива. И това е разликата между футболен отбор и футболно семейство.

В последните седмици мнозина ме питаха на какво отдавам тази положителна промяна – дали е заради треньора или заради отделни играчи. Трудно е да се отговори, но от опит знам, че успехите на терена се коват много преди първия съдийски сигнал. Ако съблекалнята не е спокойна, ако къщата не е подредена – просто не ти остава време да се фокусираш или да мечтаеш.

Благодарен съм за постигнатото до момента и вярвам, че заедно можем да надградим. И тази къща отново да се превърне в крепост.

Но преди това – приятна почивка на всички, а на националите ни – успех в предстоящите важни мачове!

Наско Сираков,

Председател на Надзорния съвет и Президент на ПФК „Левски“

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) привлича двама нови

Спартак (Варна) привлича двама нови

  • 2 сеп 2025 | 09:58
  • 911
  • 1
България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

България излиза със "син" гръбнак срещу Испания

  • 2 сеп 2025 | 09:35
  • 3020
  • 0
Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

Даниел Моралес: ЦСКА загатна за някои добри неща, но в защита грешките се повтарят

  • 2 сеп 2025 | 09:24
  • 3415
  • 4
В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

В ЦСКА обсъждали и Тунчев като вариант за нов наставник

  • 2 сеп 2025 | 09:07
  • 3323
  • 0
В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

В Нидерландия тръбят: Утрехт иска Вуцов за заместник на своя титулярен вратар

  • 2 сеп 2025 | 09:01
  • 5886
  • 4
Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

Ивайло Станчев: Трябва доста да се постараем

  • 2 сеп 2025 | 07:49
  • 1052
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 957
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 197152
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 4119
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 4783
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 1956
  • 0