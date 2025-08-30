Популярни
Ето с кой номер ще играе Акрам Бурас в Левски
Ето с кой номер ще играе Акрам Бурас в Левски

  30 авг 2025
  
  
По-рано днес Левски официално представи шестото си ново попълнение Акрам Бурас. От клуба разкриха и с кой номер ще играе полузащитникът на "Герена".

От видео, разпространено от "сините" в социалните мрежи, се вижда, че алжирецът ще носи на гърба си №47. Бурас подписа договор до лятото на 2028 година.

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Преди него на стадион "Георги Аспарухов" пристигнаха Радослав КириловРилдоМазир СулаМартин Луков и Никола Серафимов.

