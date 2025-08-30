Ето с кой номер ще играе Акрам Бурас в Левски

По-рано днес Левски официално представи шестото си ново попълнение Акрам Бурас. От клуба разкриха и с кой номер ще играе полузащитникът на "Герена".

От видео, разпространено от "сините" в социалните мрежи, се вижда, че алжирецът ще носи на гърба си №47. Бурас подписа договор до лятото на 2028 година.

Преди него на стадион "Георги Аспарухов" пристигнаха Радослав Кирилов, Рилдо, Мазир Сула, Мартин Луков и Никола Серафимов.