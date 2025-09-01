Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

  • 1 сеп 2025 | 17:48
  • 150
  • 0

Мъжкият национален отбор по волейбол започна втората част от подготовката си за Световното първенство във Филипините.

"Трикольорите" проведоха първата си тренировка в Националния спортен център за високо майсторство в Токио. 

За България предстоят две контролни срещи срещу Япония - в Ariake Arena, която прие олимпийските битки през 2021 година.

Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора
Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора

Капацитетът на залата е 14 000 зрители, а свободни места за мачовете на 2 и 3 септември вече няма.

