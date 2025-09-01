Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

Мъжкият национален отбор по волейбол започна втората част от подготовката си за Световното първенство във Филипините.

"Трикольорите" проведоха първата си тренировка в Националния спортен център за високо майсторство в Токио.

За България предстоят две контролни срещи срещу Япония - в Ariake Arena, която прие олимпийските битки през 2021 година.

Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора

Капацитетът на залата е 14 000 зрители, а свободни места за мачовете на 2 и 3 септември вече няма.