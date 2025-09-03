Литва победи Швеция в мач без значение и за двата отбора

Литва победи Швеция със 74:71 в мач без значение от последния пети кръг на първата групова фаза на ЕвроБаскет 2025.

Срещата нямаше обичайния сериозен заряд за шампионат на Стария континент, защото и двата отбора вече си бяха осигурили продължаване напред. Това стана факт след изненадващата победа на Великобритания над Черна гора с 89:83 по-рано днес. Така Швеция си осигури прогрес към следващата фаза на ЕвроБаскет, защото британците трябваше да спечелят с минимум 33 точки, за да ги изместят. Литва пък още преди днешния кръг си беше гарантирала участие по-напред в турнира.

Най-резултатен за успеха на литовците беше Йонас Валанчунас от Денвър Нъгетс с 18 точки, 9 борби и 2 асистенции. Също толкова отбеляза и Пеле Ларсон за шведите, като добави 5 борби и 2 асистенции.

Литва приключва група В като лидер с 9 точки, а Швеция е четвърта с 6 пункта. Германия и Финландия също продължават напред, а Великобритания и Черна гора отпадат.