Историческа победа за Португалия

Португалия се класира за осминафиналите на ЕвроБаскет 2025 след изключителна битка с Естония в мач от последния пети кръг в Група А. Иберийците спечелиха двубоя в Рига с 68:65, като до последно не беше ясно кой ще спечели. Двубоят бе пряк сблъсък между двата тима за място на осминафиналите.

Португалия за първи път в историята си се класира за директните елиминации на Европейско първенство. На осминафиналите Неемиас Кета и компания ще срещнат победителя от Група В.

Иберийците взеха аванс от 60:53 в последната четвърт, но естонците обърнаха резултата до 64:61 след вдъхновена игра на Артур Кононцюк. Португалия все пак успя да се пребори за историческия успех в последните секунди, когато Рафаел Лишбоа вкара страхотна тройка, а после реализира и 4 поредни наказателни удара, за да “подпечата” победата на тима си.

Именно Лишбоа бе най-резултатен за победителите със 17 точки плюс 5 асистенции, а Неемиас Кета се отчете с 15 точки. За Естония 20 точки вкара Артур Кононцюк, а Кристиан Куламае реализира 17.

