Латвия изравни рекорд по резултатност при победа над Чехия

Латвия разгроми Чехия със 109:75 в последния кръг от първата групова фаза на ЕвроБаскет 2025. Отборът от прибалтийската република по убедителен начин се класира напред в турнира, докато чехите приключат кампанията си без нито една победа.

Двама баскетболисти на латвийците завършиха срещата с по 20 точки - Даирис и Давис Бертанс. Кристапс Порзингис и Роланд Смитс добавиха по 16 точки за победителите.

Латвия изравни личен рекорд по отбелязани точки на ЕвроБаскет - за втори път след загубата след продължения от Испания през 2005-а. За последно през 2017-а тимът беше преминавал границата от 100 точки (100:68 срещу Черна гора на осминафиналите). Любопитен факт е, че най-голямата победа в историята на Латвия на ЕвроБаскет е през 1939-а при 108:7 срещу Финландия.

Следвай ни:

Снимки: Imago