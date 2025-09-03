Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

  • 3 сеп 2025 | 15:54
  • 284
  • 0
Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

Великобритания постигна първата си победа на Евробаскет от 2013 година насам, след като надви Черна гора с 89:83 в Тампере.

Това беше отличен начин за британците да завършат груповата фаза с напълно заслужен успех и да избегнат трета поредна кампания от 0-5 (победи-загуби) на Евробаскет. Успехът им обаче не бе достатъчен, за да ги класира за осминафиналите, тъй като им беше необходима разлика от поне 33 точки. Така напред продължава Швеция. Балканските ни съседи бяха сочени за фаворит преди срещата с британците и загубата им се счита за една от големите изненади на европейското досега.

Въпреки че в първата четвърт Черна гора стреляше впечатляващо 10 от 13, тимът имаше сериозни затруднения с бързината на Великобритания, губейки топката многократно на центъра и позволявайки на съперника лесни точки.

Опитните играчи на Великобритания запазиха самообладание в изключително напрегнатите последни три минути и реализираха ключовите си стрелби.

Майлс Хесън поведе отбора със 25 точки (16 от тях през първото полувреме), а Акваси Йебоа допринесе с 23 точки. Новото попълнение на Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл се включи от пейката и се разписа с 11 точки, 1 асистенция и 1 открадната топка.

За Черна гора Никола Вучевич направи впечатляващ дабъл-дабъл – 31 точки и 11 борби, плюс 7 асистенции.

Бързината на Великобритания се оказа кошмар за Черна гора през целия мач – британците отбелязаха 20-3 точки на бърза атака и откраднаха топката 12 пъти. Въпреки добрата стрелба в първата четвърт, Черна гора така и не успя да пази топката и направи 18 грешки.

Въпреки победата, Великобритания не достигна нужната разлика от 33 точки за класиране, но приключи участието си позитивно. Черна гора също отпада, независимо от резултата на мача Швеция – Литва.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10878
  • 0
Златка Маданкова: Предстои ни надлъгване в битката за върха

Златка Маданкова: Предстои ни надлъгване в битката за върха

  • 3 сеп 2025 | 12:32
  • 462
  • 1
Балкан пристига с шумна агитка в "Арена София" за мача с Апоел Тел Авив

Балкан пристига с шумна агитка в "Арена София" за мача с Апоел Тел Авив

  • 3 сеп 2025 | 11:24
  • 4610
  • 1
Гергана Маданкова: Стартираме мотивирани, готови сме за нови победи и приключения

Гергана Маданкова: Стартираме мотивирани, готови сме за нови победи и приключения

  • 3 сеп 2025 | 09:43
  • 796
  • 1
Италия излъга Испания

Италия излъга Испания

  • 3 сеп 2025 | 00:24
  • 2377
  • 0
Какво се случи в седмия ден от ЕвроБаскет

Какво се случи в седмия ден от ЕвроБаскет

  • 2 сеп 2025 | 23:44
  • 17204
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Илиан Илиев и Десподов говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 3 сеп 2025 | 16:15
  • 891
  • 0
Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 13432
  • 12
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 7423
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 9971
  • 8
Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

Играят се мачовете от осмия ден на ЕвроБаскет, Великобритания шокира Черна гора

  • 3 сеп 2025 | 14:45
  • 10878
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 26884
  • 13