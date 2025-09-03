Великобритания изненада Черна гора за първа победа от 12 години на ЕвроБаскет

Великобритания постигна първата си победа на Евробаскет от 2013 година насам, след като надви Черна гора с 89:83 в Тампере.

Това беше отличен начин за британците да завършат груповата фаза с напълно заслужен успех и да избегнат трета поредна кампания от 0-5 (победи-загуби) на Евробаскет. Успехът им обаче не бе достатъчен, за да ги класира за осминафиналите, тъй като им беше необходима разлика от поне 33 точки. Така напред продължава Швеция. Балканските ни съседи бяха сочени за фаворит преди срещата с британците и загубата им се счита за една от големите изненади на европейското досега.

Въпреки че в първата четвърт Черна гора стреляше впечатляващо 10 от 13, тимът имаше сериозни затруднения с бързината на Великобритания, губейки топката многократно на центъра и позволявайки на съперника лесни точки.

Опитните играчи на Великобритания запазиха самообладание в изключително напрегнатите последни три минути и реализираха ключовите си стрелби.

Майлс Хесън поведе отбора със 25 точки (16 от тях през първото полувреме), а Акваси Йебоа допринесе с 23 точки. Новото попълнение на Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл се включи от пейката и се разписа с 11 точки, 1 асистенция и 1 открадната топка.

За Черна гора Никола Вучевич направи впечатляващ дабъл-дабъл – 31 точки и 11 борби, плюс 7 асистенции.

Бързината на Великобритания се оказа кошмар за Черна гора през целия мач – британците отбелязаха 20-3 точки на бърза атака и откраднаха топката 12 пъти. Въпреки добрата стрелба в първата четвърт, Черна гора така и не успя да пази топката и направи 18 грешки.

Въпреки победата, Великобритания не достигна нужната разлика от 33 точки за класиране, но приключи участието си позитивно. Черна гора също отпада, независимо от резултата на мача Швеция – Литва.

