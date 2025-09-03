Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Германия разби домакина Финландия и завърши груповата фаза без загуба

  • 3 сеп 2025 | 22:57
  • 293
  • 0
Германия демонстрира поредното си доминантно представяне, за да победи Финландия с 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12) пред препълнената зала „Тампере Дек Арена“ с 12 900 зрители и да завърши без загуба в група "B" на Европейското първенство по баскетбол. Това е пета победа от пет мача за Бундестима, като отборът за малко не успя да стане първият тим, записал над 100 точки в пет поредни мача в рамките на едно издание на ЕвроБаскет.

Германия поведе още от началния съдийски сигнал, въпреки силния натиск от страна на домакините. Бундестимът методично трупаше преднина в резултата, като не даде никакъв шанс на Финландия да се върне в мача. Най-близкото разстояние, на което скандинавците се доближиха до Германия през второто полувреме, беше 13 точки.

Франц Вагнер безспорно остави своя отпечатък в Тампере, завършвайки с 23 точки, 7 борби и 3 асистенции само за 20 минути игра. Денис Шрьодер добави 16 точки, 7 борби и 9 асистенции за победителите, а Йоханес Тийман бе с 12 точки и 7 борби.

Оливие Нкамхуа единствен се отличи от състава на Финландия с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби. Лаури Марканен бе с 11 точки и 9 борби, а Лаури Марканен добави още 9 точки и 1 борба.

И двата отбора вече си бяха осигурили място на осминафиналите в Рига. Победата на Германия ги прави победители в групата, докато Финландия се задоволява с третото място в група "B".

Снимки: Imago

