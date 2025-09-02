Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и няколко мача с българско участие

10-ият ден на US Open ще предложи на зрителите първите четвъртфинални битки при мъжете и при жените, мачове от турнирите на двойки, а вниманието на родните фенове на тениса заслужават и българските представители в турнирите при юношите и девойките.

Голямата надежда на домакините и поставена под №4 в основната схема Джесика Пегула ще открие програмата на “Артър Аш” с мач срещу Барбора Крейчикова, която преди ден спаси осем мачбола по пътя към победата над друга американка - Тейлър Таунсенд. Ще бъде ли способна чехкинята на ново геройство във “врящия казан” на централния корт предстои да видим.

Във втория мач шампионът от 2022 година и №2 в света Карлос Алкарас ще играе с 20-ия в схемата Иржи Лехечка от Чехия. Карлитос е като добре смазана машина до този момент и няма загубен сет на сингъл в Ню Йорк.

Във вечерната сесия зрителите на “Артър Аш“ ще наблюдават първо битката между Арина Сабаленка и Маркета Вондроусова, и двете шампионки от Големия шлем.

Черешката на тортата ще бъде сблъсъкът между Новак Джокович и първата ракета на домакините Тейлър Фриц. Рекордьорът по “мейджър” титли има перфектен баланс от 10-0 победи срещу американеца и при нов успех ще стигне до четвърти пореден полуфинал в

Също днес срещите си от втория кръг на сингъл при юношите ще изиграят Иван Иванов и Александър Василев.

Шампионът от “Уимбълдън” и поставен под №1 в схемата Иван Иванов ще играе срещу Максуел Екстед (САЩ). Полуфиналистът от “Уимбълдън” и №4 в схемата Александър Василев ще се изправи срещу Доминик Мозейчук (САЩ).

Василев ще има и втори мач за деня. Той и Тимофей Дерепаско (Русия) са поставени под номер 4 в турнира на двойки и на старта ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

ьПоставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.