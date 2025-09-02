Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Звездната селекция на Испания пристигна в България, на живо с атмосферата от летището и пред хотела
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Василев с убедителна победа на US Open

Василев с убедителна победа на US Open

  • 2 сеп 2025 | 19:41
  • 780
  • 0
Василев с убедителна победа на US Open

Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев победи с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Двубоят продължи 70 минути. Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия).

Василев поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет срещу Мозейчук. Във втората част Василев поведе с 4:0 и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.

По-късно днес Иван Иванов ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл при юношите. Шампионът от Уимбълдън и поставен под №1 в схемата Иван Иванов ще се изправи срещу представителя на домакините Максуел Екстед.

Също днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.

Поставените под №4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

Поставените под №8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

Вчера Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки. Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра.

Следвай ни:

Още от Тенис

31 българчета ще играят във втория кръг на турнир на ITF в Бургас

31 българчета ще играят във втория кръг на турнир на ITF в Бургас

  • 2 сеп 2025 | 15:49
  • 468
  • 0
Гоф остава оптимистично настроена за бъдещето си след загубата от Осака

Гоф остава оптимистично настроена за бъдещето си след загубата от Осака

  • 2 сеп 2025 | 15:00
  • 784
  • 0
Мусети емоционален след успеха си в Ню Йорк

Мусети емоционален след успеха си в Ню Йорк

  • 2 сеп 2025 | 13:37
  • 857
  • 0
Винъс Уилямс го направи за 22-ри път!

Винъс Уилямс го направи за 22-ри път!

  • 2 сеп 2025 | 10:00
  • 5668
  • 0
Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и българска победа

Ден 10 на US Open: Първи четвъртфинали и българска победа

  • 2 сеп 2025 | 18:31
  • 8237
  • 0
Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки на US OPEN

Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки на US OPEN

  • 2 сеп 2025 | 08:43
  • 1867
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 3887
  • 9
Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

Испания пристигна за битката с България, гледайте тук!

  • 2 сеп 2025 | 20:13
  • 1500
  • 1
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 13030
  • 10
Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 30003
  • 44
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 11986
  • 7
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 7968
  • 0