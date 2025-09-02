Популярни
  Алкарас премина лесно и през Лехечка

Алкарас премина лесно и през Лехечка

Алкарас премина лесно и през Лехечка

Шампионът за 2022 година Карлос Алкарас се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете.

Испанецът се справи на четвъртфиналите с чеха Иржи Лехечка за час и 58 минути с 6:4, 6:2, 6:4 и за трети път в кариера си ще играе сред най-добрите четири на заключителния за годината турнир от Големия шлем.

Алкарас започна мача с пробив още в първия гейм и спечели първия сет без да допуска да загуби подаването си. Във втория сет световният номер 2 отново проби още в първия гейм, но този път спечели и още веднъж подаването на Лехечка, за да поведе с два сета аванс след 75 минути на корта.

Най-завързан откъм интрига се оказа третият сет. В него Алкарас направи пробив едва в деветия гейм, но това му бе напълно достатъчно, за да запише третата си победа в четири мача срещу Лехечка.

Голямото предимство на испанеца в мача дойде от броя на завършващите удари, който бе 28:16 в негова полза. Освен това той не допусна и нито един брейкбол в мача, а в същото време създаде девет такива за себе си.

На полуфиналите Алкарас ще очаква победителя от сблъсъка между носителя на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович от Сърбия и миналогодишния финалист Тейлър Фриц от САЩ.

Барселона прати защитник под наем в Елче

Риека и Доминик Янков с нов треньор

Томас Тухел прати още една закъсняла повиквателна

Барселона уреди още 60 млн. евро

Гюндоган: Имаше и други заинтересовани, но моето желание бе Галатасарай

Бивш френски национал сменя ПСЖ с Катар

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

ЦСКА разкара още един ненужен

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

