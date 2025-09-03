Контузия на Вондрушова прати Сабаленка директно на полуфинал

Настоящата шампионка на US Open при жените, Арина Сабаленка, се класира за полуфиналите, след като Маркета Вондрушова се оттегли от сблъсъка им от 1/4-финалите поради контузия в коляното.
„Съжалявам да съобщя, че трябва да се оттегля от четвъртфиналния си мач тази вечер поради контузия в коляното. Направих всичко възможно, за да изляза на корта днес, но по време на загрявката отново усетих коляното си и след консултация с лекаря на турнира реших да не рискувам влошаване на контузията“, заяви Вондрушова.
Така Сабаленка ще играе срещу поставената под номер 4 американка Джесика Пегула в полуфиналите в четвъртък, в повторение на миналогодишния финал, спечелен от беларускинята.
„Много съжалявам за Маркета след всичко, през което е преминала. Тя играеше невероятен тенис и знам колко много трябва да я боли това“, написа Сабаленка в социалните мрежи.
26-годишната Вондрушова достигна втория си четвъртфинал на US Open, след като отстрани две тенисистки от топ 10 в Ню Йорк. Тя победи седмата поставена Жасмин Паолини в третия кръг и надделя над Елена Рибакина в осминафиналите в битка между бивши шампионки на "Уимбълдън".
Късметът обаче отново обърна гръб на Вондрушова, която е получила нова контузия. Тя пропусна миналогодишния US Open, след като претърпя операция на рамото в навечерието на турнира. Тенисистката също така не участва и на Australian Open през януари. Чехкинята се завърна за кратко през февруари, но след това не игра отново в продължение на три месеца преди "Ролан Гарос".
Снимки: Gettyimages