Александър Василев с втора победа за деня на US OPEN

Александър Василев се класира за втория кръг на двойки при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставените под №4 Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) победиха с 6:1, 6:4 Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

На осминафиналите Василев и Дерепаско ще играят срещу американците Майкъл Антониус и Матис Фарзам.

Това бе втора победа за деня на братовчеда на Григор Димитров, след като по-рано той отстрани във втория кръг на сингъл Доминик Мозейчук (САЩ) с 6:3, 6:2. Така полуфиналистът от "Уимбълдън" продължава в Ню Йорк без загубен сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу Ян Кумсат (Чехия).