Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

Левски постигна ценна победа с 2:1 над ЦСКА 1948, а в студиото на Sportal.bg Нико Петров направи детайлен разбор на тактическите моменти от мача.

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

„Малко по-различно започваме днешния епизод – с лика на Веласкес и как той показва с двата си пръста, че ЦСКА 1948 са заиграли с двама типични нападатели. Наско Илиев е влязъл в игра и Веласкес показва, че двамата централни защитници вече играят директно срещу двамата нападатели на съперника. Той отново демонстрира зрялост и веднага след влизането на Илиев реагира, като пусна Цунами. Така предотврати това, което Иван Стоянов искаше да направи със състава си, за да промени ситуацията на терена,“ започна анализа си Нико Петров.

Бившият полузащитник акцентира върху указанията към вътрешните полузащитници и ролята на Цунами:

„Указанията са насочени към централните бранители и Търдин, защото влизайки Цунами, един от него и Търдин трябва да застава пред двамата централни защитници, за да има равновесие и подсигуряване. Ако има изсипана топка, въздушен двубой и топката падне някъде между нападателите на ЦСКА 1948 – Диало и Наско Илиев – и защитниците на Левски, Цунами трябва да отиде там и да подсигури централните бранители.“

Нико Петров нагледно показа и ролята на Майкон в синята схема. Бразилският ляв бек изигра отличен мач, бележейки и красив гол с пета.

„Нека илюстрираме какво се цели и как се случва това включване на Майкон в средата на терена. Той започва на позицията на типичен краен ляв защитник, но виждаме къде се намира Георги Костадинов. Навремето Реал Мадрид правеха нещо подобно с Тони Кроос и двамата централни защитници. Когато Костадинов слезе по-надолу в линията на защитата, се дава възможност на Майкон да стартира по тъчлинията като типично ляво крило, за да може Ради Кирилов да влезе навътре. Това, което Майкон прави още по-добре, е че в момента на подаването към Костадинов влиза навътре по терена, принуждавайки крилото на ЦСКА 1948 да го последва и да освободи пространство за Кирилов да се надиграва един на един,“ обясни Петров.

Победата над ЦСКА 1948 е важен сигнал за Левски преди паузата за националните отбори. Сините ще имат време да стабилизират играта си и да изградят още по-добра връзка между новите попълнения. След подновяването на първенството столичани ще се изправят срещу Локомотив София в мач, който ще покаже дали паузата е използвана по най-добрия начин.