Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Звезда на Барселона пропуска мача с България?

Звезда на Барселона пропуска мача с България?

  • 30 авг 2025 | 11:33
  • 1064
  • 0

Полузащитникът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за Световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио Каталуния.

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.

Стана ясна програмата на националите за предстоящите мачове с Испания и Грузия
Стана ясна програмата на националите за предстоящите мачове с Испания и Грузия

Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.

Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ще продължи ли летящият старт на Байерн?

Ще продължи ли летящият старт на Байерн?

  • 30 авг 2025 | 07:00
  • 2300
  • 3
Лондонско дерби на „Стамфорд Бридж"

Лондонско дерби на „Стамфорд Бридж"

  • 30 авг 2025 | 06:40
  • 3612
  • 4
Реал Мадрид не очаква проблеми срещу Майорка

Реал Мадрид не очаква проблеми срещу Майорка

  • 30 авг 2025 | 06:20
  • 2798
  • 4
Манчестър Юнайтед с нов опит за първа победа през сезона

Манчестър Юнайтед с нов опит за първа победа през сезона

  • 30 авг 2025 | 06:00
  • 5682
  • 5
Стоилов: Загубихме две точки

Стоилов: Загубихме две точки

  • 30 авг 2025 | 03:46
  • 1980
  • 1
Алегри: Точките се печелят с игра, а не само защото сме Милан

Алегри: Точките се печелят с игра, а не само защото сме Милан

  • 30 авг 2025 | 02:53
  • 2324
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 5453
  • 16
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 8983
  • 115
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

  • 30 авг 2025 | 11:27
  • 537
  • 1
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 5008
  • 1
Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

  • 30 авг 2025 | 07:30
  • 2348
  • 0