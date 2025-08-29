Де ла Фуенте: Чакат ни много трудни мачове с България и Турция, Родри и Карвахал са най-добрите на позициите си

Популярни
  • 29 авг 2025 | 14:36
  • 1797
  • 1
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте говори пред медиите, след като обяви състава на “Ла Фурия” преди гостуването на България и три дни по-късно на Турция. Пресконференцията на специалиста започна със съболезнования към семействата на жертвите от големите летни пожари в страната, след което той говори по различни теми.

За идващите мачове с България и Турция

“Трудността е максимална. Септември е труден месец за нас по много причини. Искаме да подходим с пълна концентрация. Това са два много тежки мача”.

За завръщането на Родри и Дани Карвахал

“Важното е, че те се завръщат, за да допринесат много. Те са нашите капитани, най-добрите в света на своите позиции и ни дават много както на терена, така и извън него. Повиках ги, защото това е нов етап и те ще ни допринесат много. Нуждаем се всички да са ангажирани и с ясни идеи за това, което е заложено на карта. Предстои ни много трудна квалификация и искаме да затвърдим концепцията за семейство от самото начало. И двамата тренират и играят добре. Те знаят ролята си, което не означава, че ако дойдат, със сигурност ще играят, но това, което ми е ясно, е, че и двамата ще бъдат жизненоважни.

За Ламин Ямал и празненствата му при гол

"Слага си корона на главата?Трябва да ценим други неща, а не да изтъкваме само фриволното. На 16 години той вече работеше и се грижеше за себе си повече от всеки друг, тренира изключително много и всичко, което е постигнал, е благодарение на това, а не на парти или жест. Трябва да оценим работата, която стои зад това. Същото е, както когато говорехте за Алкарас и когато ходеше в Ибиса. Той работи по цял ден и от време на време ходи в Ибиса. Но мачове не се печелят заради това".

За неповиканите Жоан Гарсия и Аймерик Лапорт

Ако бях усетил вътрешен натиск, щях да го повикам. Нямам такъв нито за него, нито за когото и да било. Познавам играчите отдавна, имах го в отбора до 21 години, следим всички вратари и Жоан може да бъде тук сега, преди или в бъдеще. И не защото е в Барса. Искам да ви кажа, че тук не идват играчи от клубове, това е националният отбор, независимо от кой клуб идват. Нека не правим сметки дали идват 6 или 7 от един отбор... Нека отдадем значение на това. Моментът на Жоан ще дойде, сигурен съм.

Говорих с Лапорт и нямам търпение всичко около него да се разреши. Той е изключително важен, на нивото на Родри, Карвахал или Мората. Искаме щастливи играчи, а това минава през уреждането на договорната им ситуация. Надявам се скоро да бъде в състояние да бъде с нас, независимо дали след това ще дойде или не.“

За дебютанта Хесус Родригес

"Следяхме го още миналата година от отбора до 21 години, а тази година започна много добре. Беше подходящият момент, оценихме го, той се вписва в идеята и концепцията, които имаме за този нов сезон. Сигурен съм, че следващия месец ще дойдат други и трябва да го приемем с естественост. Нека оценим школата на испанския футбол, която е изключителна.“

За базата от избираеми играчи

“Трябва да се изпълнят много условия, за да дойде един играч. Който иска и ни пасва, вратите винаги ще бъдат отворени. Това, че сме европейски шампиони, мотивира останалите да искат да бъдат тук“.

Дали Испания е фаворит за Световното

Това е много трудна квалификация. Италия пропусна последните два Мондиала. Много е сложно, нека изпълним стъпките, които трябва. Много е хубаво да те поставят като кандидат и който каже обратното, лъже. Настоявам, много е трудно. Трябва да се направят много стъпки, за да стигнеш близо до или до финала, което е максимумът. Нека оценим колко струва да стигнеш дотам и първо, нека си напишем домашното".

