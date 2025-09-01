Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Гари Невил: В Арсенал нямат манталитет на победители, какъвто има в Ливърпул

Гари Невил: В Арсенал нямат манталитет на победители, какъвто има в Ливърпул

  • 1 сеп 2025 | 16:11
  • 443
  • 1

Футболистите на Арсенал нямат манталитет на победители, заяви бившият английски национал и анализатор на Sky Sports Гари Невил. Лондончани не успяха да преборят Ливърпул за титлата през миналия сезон, а в началото на този загубиха с 0:1 от "червените" на "Анфийлд".  

"Ливърпул разполага с това, което Артета отдавна опитва да създаде в Арсенал - манталитет на победители. Отбор, който вярва, че ще излезе на стадиона на директен конкурент и ще го победи", заяви Невил за Sky Sports.  

"В Ливърпул вярват, че именно те трябва да печелят тези мачове. Не ми се струва, че в Арсенал мислят така. Те са доволни, ако не паднат, а това им струва скъпо. Арне Слот критикува играчите си за отбраната, но в този мач специално те не допуснаха гол", каза още бившият национал.  

Джейми Карагър, също анализатор на Sky Sports, не намира разлика в този отбор на Арсенал и вицешампионския от миналата година. "Артилеристите" привлякоха през лятото Мартин Субименди, Еберечи Езе и Виктор Гьокереш

"Това е същият Арсенал от миналия сезон. Всички говореха, че им трябва човек, който да вкарва всички положения, но аз не смятам, че това им беше проблем. На тях им е проблем създаването на тези положения. Вижда се и в статистиката, има го черно на бяло. Трябваше им просто малка промяна, да бъдат проактивни с топката", заяви Карагър. 

"Да, изминали са само три мача, но в двете гостувания аз виждам същия Арсенал от миналата година. Те разчитат твърде много на статични изпълнения и не създават достатъчно положения от игра. В защита обаче според мен продължават да бъдат най-добрият отбор в Европа", завърши бившият бранител.  

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74308
  • 11
Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

Бербатов също коментира уволнението на Тен Хаг, от Леверкузен вече имат вариант за нов треньор

  • 1 сеп 2025 | 15:55
  • 2745
  • 0
Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

Нюкасъл веднага продава един от нападателите си

  • 1 сеп 2025 | 15:50
  • 1855
  • 0
Астън Вила официално представи Линдельоф

Астън Вила официално представи Линдельоф

  • 1 сеп 2025 | 15:47
  • 1093
  • 0
Милан уреди млад защитник от Германия

Милан уреди млад защитник от Германия

  • 1 сеп 2025 | 15:42
  • 1020
  • 0
Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

Бивш нападател на Барселона и Манчестър Юн се завръща в Ла Лига

  • 1 сеп 2025 | 15:31
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74308
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 3969
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 26085
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12795
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26447
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 2999
  • 0