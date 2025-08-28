Стоичков за България - Испания: Хората трябва да дойдат да гледат своя национален отбор, а не испанците

Легендата на българския футбол Христо Стоичков говори в подкаста на БФС за предстоящия мач между България и Испания. Според него феновете, които ще напълнят стадиона, трябва да отидат да гледат родния национален отбор, а не звездите на “ла фурия”.

Две легенди на испанския футбол идват в София

“Мисля, че хората, които ще дойдат на “Васил Левски”, дали ще са 30-40 000, колкото и да дойдат, това е един плюс. Първо, нека тези хора да се разграничат малко от това: “Ами ние идваме да гледаме Испания”. Не, ти идваш да гледаш твоите деца. Ти идваш да гледаш твоя национален отбор. Това, че след това на терена ще излязат други 11 испанци или 12, или 13, или 15 - това е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези деца! Подкрепи тези момчета, които ще излезнат и ще дадат всичко от себе си.

Ето, вие хубаво сте го написали: Род, родина, татковина… Това е. Излизаш… Няма да играе този човек (б.р. поглежда тениска на националния отбор със своето име), но най-важното е, че това играе (показва емблемата на националния отбор). И това е за вас - футболистите, да знаете, че това е много важно!”, заяви Камата.