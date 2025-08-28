Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Стоичков за България - Испания: Хората трябва да дойдат да гледат своя национален отбор, а не испанците

Стоичков за България - Испания: Хората трябва да дойдат да гледат своя национален отбор, а не испанците

  • 28 авг 2025 | 12:08
  • 371
  • 4
Стоичков за България - Испания: Хората трябва да дойдат да гледат своя национален отбор, а не испанците

Легендата на българския футбол Христо Стоичков говори в подкаста на БФС за предстоящия мач между България и Испания. Според него феновете, които ще напълнят стадиона, трябва да отидат да гледат родния национален отбор, а не звездите на “ла фурия”.

Две легенди на испанския футбол идват в София
Две легенди на испанския футбол идват в София

“Мисля, че хората, които ще дойдат на “Васил Левски”, дали ще са 30-40 000, колкото и да дойдат, това е един плюс. Първо, нека тези хора да се разграничат малко от това: “Ами ние идваме да гледаме Испания”. Не, ти идваш да гледаш твоите деца. Ти идваш да гледаш твоя национален отбор. Това, че след това на терена ще излязат други 11 испанци или 12, или 13, или 15 - това е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези деца! Подкрепи тези момчета, които ще излезнат и ще дадат всичко от себе си.

Ето, вие хубаво сте го написали: Род, родина, татковина… Това е. Излизаш… Няма да играе този човек (б.р. поглежда тениска на националния отбор със своето име), но най-важното е, че това играе (показва емблемата на националния отбор). И това е за вас - футболистите, да знаете, че това е много важно!”, заяви Камата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26424
  • 77
"Червените" търсят нов отбор на Турицов

"Червените" търсят нов отбор на Турицов

  • 28 авг 2025 | 09:45
  • 2959
  • 4
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15721
  • 22
Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

Стадион като в Пловдив приема Левски в Алкмар

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 1911
  • 2
Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

Силно представяне на домакините в Елитната група до 16 години

  • 28 авг 2025 | 09:30
  • 843
  • 0
Срещу цифрите и Ниската земя

Срещу цифрите и Ниската земя

  • 28 авг 2025 | 09:21
  • 1270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 26424
  • 77
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 15721
  • 22
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 15633
  • 119
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 5323
  • 2
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 7391
  • 15
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 9481
  • 10