Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте обяви списъка си футболисти, които ще се изправят на "Васил Левски" срещу България на 4 септември за първия мач от световните квалификации. Три дни по-късно “Ла Фурия” гостува на Турция в Коня.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la lista de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha convocado para los partidos ante Bulgaria y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.



¡Empieza nuestro camino al Mundial!



ℹ️ Toda la información: https://t.co/WMFtAuuLQA#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TB5rWZI39H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

Прави впечатление, че в състава на Испания присъстват големите звезди Ламин Ямал, Нико Уилямс и носителя на “Златната топка” Родри, който се завръща след контузия. Футболисти като Феран Торес и Даниел Карвахал също отново са повикани. Дебютант в състава е крилото на Комо Хесус Родригес.

За състава на Испания не е повикан новопривлеченият от Барселона вратар Жоан Гарсия, както и Аймерик Лапорт, чието бъдеще в клубния му отбор Ал-Насър на този етап е неясно. Играчи като Иско, Алекс Баена и Айосе Перес пък отсъстват поради контузии.

Съставът на Испания за мачовете с България и Турция:

Вратари: Унай Симон, Давид Рая и Алекс Ремиро.

Защитници: Дани Карвахал, Педро Поро, Алехандро Грималдо, Марк Кукурела, Робин Льо Норман, Пау Кубарси, Дийн Хаусен и Дани Вивиан.

Полузащитници: Родриго Ернандес-Родри, Мартин Зубименди, Фабиан Руис, Микел Мерино, Педри, Фермин Лопес и Гави.

Нападатели: Алваро Мората, Ламин Ямал, Нико Уилямс, Йереми Пино, Микел Оярсабал, Дани Олмо, Хесус Родригес и Феран Торес.