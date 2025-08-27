Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Две легенди на испанския футбол идват в София

Две легенди на испанския футбол идват в София

  • 27 авг 2025 | 11:12
  • 2641
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Испания

Две известни имена от испанския футбол ще бъдат част от благотворителното събитие "Заедно за децата", което Българският футболен съюз ще организира в София. Засега имената на испанците се пазят в тайна. Концертът на стадион "Юнак" в столицата ще се проведе на 2 и 3 септември, като участие от българска страна ще вземат Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов. Припомняме, че на 4 септември приемаме европейския шампион Испания в световна квалификация.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Французи с интерес към Мартин Георгиев

Французи с интерес към Мартин Георгиев

  • 27 авг 2025 | 09:59
  • 1138
  • 1
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 6020
  • 23
ЦСКА 1948 разкарва ненужен

ЦСКА 1948 разкарва ненужен

  • 27 авг 2025 | 09:40
  • 2067
  • 0
Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

  • 27 авг 2025 | 09:33
  • 1341
  • 0
Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

  • 27 авг 2025 | 09:27
  • 649
  • 0
Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

Викнаха Лапоухов за мачовете с Гърция и Шотландия

  • 27 авг 2025 | 09:22
  • 734
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 6020
  • 23
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 4886
  • 22
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6013
  • 4
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 5761
  • 5
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 6207
  • 2
Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

  • 27 авг 2025 | 10:50
  • 1805
  • 0