Две легенди на испанския футбол идват в София

Две известни имена от испанския футбол ще бъдат част от благотворителното събитие "Заедно за децата", което Българският футболен съюз ще организира в София. Засега имената на испанците се пазят в тайна. Концертът на стадион "Юнак" в столицата ще се проведе на 2 и 3 септември, като участие от българска страна ще вземат Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов. Припомняме, че на 4 септември приемаме европейския шампион Испания в световна квалификация.

Снимки: Imago