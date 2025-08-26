Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Слушай на живо: България - Испания

Селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев обяви пълната група от футболисти за предстоящите световни квалификации срещу Испания и Грузия. На 4 септември "лъвовете" приемат европейските шампиони, а три дни по-късно гостуват в Тбилиси.

Сред избраниците на българския наставник има един дебютант - дефанзивният футболист на ЦСКА 1948 Емил Ценов. В селекцията на Илиев се завръщат опитните Ивайло Чочев и Радослав Кирилов, които пропуснаха проверките през юни срещу Кипър и Гърция. Прави впечатление, че в състава няма нито един футболист на ЦСКА, след като "армейците" записват отчайващ старт в efbet Лига. При вратарите пък се завръща Иван Дюлгеров, който е изместил Димитър Шейтанов от ЦСКА 1948.

Ето пълният списък с повиканите играчи:



Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)



Защитници: Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)



Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)



Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Александър Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски)