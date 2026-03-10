Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) се похвали с трима младежки национали

Спартак (Варна) се похвали с трима младежки национали

  • 10 март 2026 | 18:09
  • 918
  • 2
Спартак (Варна) се похвали с трима младежки национали

Футболистите на Спартак (Варна) - Дамян Йорданов, Мартин Георгиев и Цветослав Маринов, получиха повиквателни за тренировъчния лагер и двата мача от европейските квалификации на младежкия национален отбор на България до 21 години. За Георгиев това е първа повиквателна за "лъвчетата". Лагерът ще се проведе на 22 март 2026 г.

"Соколите" се готвят за трудни срещи
"Соколите" се готвят за трудни срещи

Мачовете са:

27 март – Гибралтар - България
31 март – България - Азербайджан

"Желаем успех на Дамян Йорданов, Мартин Георгиев и Цветослав Маринов, както и на националния отбор. Убедени сме, че те ще представят достойно Спартак Варна на международната сцена", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) поднови тренировки

Ботев (Пд) поднови тренировки

  • 10 март 2026 | 16:19
  • 567
  • 0
Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

Анализът на Нико Петров: Ваксината срещу Левски е да играеш в 5-4-1

  • 10 март 2026 | 15:45
  • 5951
  • 9
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 37299
  • 214
Балов разкри в кой отбор мечтае да играе

Балов разкри в кой отбор мечтае да играе

  • 10 март 2026 | 15:18
  • 8846
  • 11
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред

Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред

  • 10 март 2026 | 14:40
  • 2852
  • 21
Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

Обявиха съдията за Лудогорец - ЦСКА

  • 10 март 2026 | 14:24
  • 4229
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 11372
  • 27
Галатасарай 0:0 Ливърпул

Галатасарай 0:0 Ливърпул

  • 10 март 2026 | 19:45
  • 2705
  • 0
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 37299
  • 214
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 7425
  • 1
Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

Локо (Пловдив) с гневна декларация след мача с Левски

  • 10 март 2026 | 12:55
  • 31525
  • 131
Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

Имаше ли дузпа за "сините": мнението на съдията от Левски - ЦСКА 7:1

  • 10 март 2026 | 13:13
  • 31281
  • 94