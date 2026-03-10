Спартак (Варна) се похвали с трима младежки национали

Футболистите на Спартак (Варна) - Дамян Йорданов, Мартин Георгиев и Цветослав Маринов, получиха повиквателни за тренировъчния лагер и двата мача от европейските квалификации на младежкия национален отбор на България до 21 години. За Георгиев това е първа повиквателна за "лъвчетата". Лагерът ще се проведе на 22 март 2026 г.

"Соколите" се готвят за трудни срещи

Мачовете са:



27 март – Гибралтар - България

31 март – България - Азербайджан

"Желаем успех на Дамян Йорданов, Мартин Георгиев и Цветослав Маринов, както и на националния отбор. Убедени сме, че те ще представят достойно Спартак Варна на международната сцена", написаха от клуба.