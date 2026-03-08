Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България W
  3. “Лъвиците” разбиха Гибралтар за първа победа в квалификациите

“Лъвиците” разбиха Гибралтар за първа победа в квалификациите

  • 8 март 2026 | 00:38
“Лъвиците” разбиха Гибралтар за първа победа в квалификациите

Женският национален отбор по футбол постигна убедителна победа с 5:0 (2:0) над Гибралтар във втората си среща от Европейските квалификации в група С/2. Два гола за „лъвиците“ вкара Димитра Иванова, по едно попадение добавиха Полина Ръсина и Ивана Найденова, а Тиана Борел от състава на домакините си вкара автогол още във 2-ата минута.

Така българките имат три точки от два мача, след като преди дни отстъпиха с 0:1 на Хърватия на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Това беше и първа победа при новия национален селекционер Калоян Петков, който пое отбора от Силвия Радойска. Начело в групата излезе съставът на Косово, който днес се наложи над Хърватия с 1:0, оставащи също с 3. Гибралтар е на дъното без актив.

Още във 2-ата минута България излезе напред с автогол на защитничка на домакините, след като Кристиана Караиванова центрира от ъглов удар. Срещата продължи в една посока и българките логично стигнаха до второ попадение, дело на Полина Ръсина в 39-ата минута след ново центриране на Караиванова.

Крайният резултат беше оформен в последните минути, като Димитра Иванова се разписа в 84-ата и в 85-ата минута, а в 92-ата извади червен картон на бранителка на домакините. Крайното 5:0 за България оформи Ивана Найденова в 4-ата минута на добавеното време.

СНИМКА: Женски национален отбор по футбол на България// FACEBOOK

