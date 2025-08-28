ЦСКА 1948 уреди национал на Беларус

Мащабната селекция на ЦСКА 1948 продължава с още един централен защитник. Финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов съобщи, че националът на Беларус Егор Пархоменко ще премине при "червените".

22-годишният бранител играе за Неман, като преди седмица записа пълни 90 минути в първия двубой с Райо Валекано от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. Днес е реваншът между двата отбора, така че ще бъде интересно дали Пархоменко ще вземе участие в него.

Грузински национал идва за подпис с ЦСКА 1948

Договорът с настоящия му клуб е до края на 2026 година, което означава, че ЦСКА 1948 ще трябва да плати трансферна сума, за да го привлече. Защитникът има общо 98 мача за Неман, в които е вкарал два гола и е направил три асистенции. За националния отбор на Беларус той е записал 5 участия.

"Майсторът от Беларус", написа Цветомир Найденов в социалните мрежи.

Следвай ни:

Снимки: Imago