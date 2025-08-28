ЦСКА 1948 привлече национал на Черна гора

ЦСКА 1948 официално обяви ново попълнение в състава си. Към тима от Бистрица се присъединява черногорския национал Огнен Гашевич, който за последно се подвизава в Будучност. 23-годишният футболист играе на позицията ляв краен бранител.
Ето какво пишат от ЦСКА 1948:
Добре дошъл, Огнйен Гашевич!
ЦСКА подсили левия фланг на защитата с Огнйен Гашевич!
23-годишният национал на Черна гора
вече е печелил шампионска титла и Купа на страната.
Млад, амбициозен и с опит на международната сцена, той пристига с желание да допринесе за бъдещите успехи на отбора!