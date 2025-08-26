Обявиха съдиите за Славия - ЦСКА, Левски - ЦСКА 1948 и останалите мачове от 7-ия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят между Славия и ЦСКА е поверен на Георги Давидов. Левски - ЦСКА 1948 ще свири Красен Георгиев, Лудогорец - Ботев (Пд) ще бъде ръководен от Васил Минев.

Срещи от 7 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026



29 август 2025 г., петък, 17:30 ч.



ПФК Монтана 1921 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919



ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Николай Йорданов Колев



29 август 2025 г., петък, 19:45 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев СН: Йордан Костадинов Иванов

29 август 2025 г., петък, 22:00 ч.



ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД



ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Антон Симеонов Генов



30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.



ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков СН: Георги Василев Йорданов



30 август 2025 г., събота, 21:15 ч.



ПФК Славия 1913 - ЦСКА



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Валентин Желев Добрев

31 август 2025 г., неделя, 17:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Петров Стоянов СН: Георги Крумов Виделов



31 август 2025 г., неделя, 19:15 ч.



ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров СН: Крум Добринов Стоилов



31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.



ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД



ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев СН: Радан Василев Мирянов