  3. Обявиха съдиите за Славия - ЦСКА, Левски - ЦСКА 1948 и останалите мачове от 7-ия кръг на efbet Лига

Обявиха съдиите за Славия - ЦСКА, Левски - ЦСКА 1948 и останалите мачове от 7-ия кръг на efbet Лига

  26 авг 2025 | 19:14
Обявиха съдиите за Славия - ЦСКА, Левски - ЦСКА 1948 и останалите мачове от 7-ия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят между Славия и ЦСКА е поверен на Георги Давидов. Левски - ЦСКА 1948 ще свири Красен Георгиев, Лудогорец - Ботев (Пд) ще бъде ръководен от Васил Минев.

Срещи от 7 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026  

29 август 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919  

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков   СН: Николай Йорданов Колев    

29 август 2025 г., петък, 19:45 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД  

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев   СН: Йордан Костадинов Иванов    

29 август 2025 г., петък, 22:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД  

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев   СН: Антон Симеонов Генов    

30 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД  

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков   СН: Георги Василев Йорданов    

30 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ЦСКА

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски   СН: Валентин Желев Добрев    

31 август 2025 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора  

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Петров Стоянов   СН: Георги Крумов Виделов    

31 август 2025 г., неделя, 19:15 ч.

ПФК Левски - ФК ЦСКА 1948  

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Любослав Бисеров Любомиров   СН: Крум Добринов Стоилов    

31 август 2025 г., неделя, 21:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев АД  

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев   СН: Радан Василев Мирянов  

