Нова порция интригуващи битки в петия ден на ЕвроБаскет

  • 31 авг 2025 | 07:06
Програмата на петия ден на ЕвроБаскет 2025 предлага на феновете нови 6 сблъсъка от груповата фаза. Първите две срещи са с начален час 15:00 - Словения излиза срещу Белгия в Катовице в мач от Група D, а в Лимасол Грузия ще мери сили с Гърция в Група С.

В 18:00 часа наше време Франция играе с Израел в Група D, а 15 минути по-късно действащият еврошампион Испания излиза срещу Кипър в Лимасол.

Последните две срещи започват в 21:30 часа: Босна и Херцеговина срещу Италия в Група С и Полша - Исландия в Група D.

