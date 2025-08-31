Популярни
  • 31 авг 2025 | 20:09
Израел се подигра на Франция

Отборът на Израел победи с 82-69 Франция в мач от група D на ЕвроБаскет, изиграл се днес в Полша.

Срещата започна като истинско дерби, но след 10 минути игра "петлите" успяха да си осигурят аванс от 5 точки (22-17). Израелците вдигнаха оборотите и наваксаха пасива си, като на почивката двата отбора се оттеглиха при равенство 36-36. След паузата надлъгването продължи и в заключителната четвърт французите влязоха с преднина от само точка. Убийствени последни минути обаче донесоха успеха на израелците.

Най-резултатен за успеха на Израел беше Дени Авдия с 23 точки, 17 вкара Ям Мадар, Томър Гинат реализира 14.

За Франция Закари Рисаше се разписа с 14 точки, а 13 добави Ели Окобо.

Снимка: ФИБА

