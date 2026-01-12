Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Адетокунбо след загубата от Денвър: Можем да бъдем по-добри

Адетокунбо след загубата от Денвър: Можем да бъдем по-добри

  12 яну 2026 | 12:15
  • 190
  • 0
Адетокунбо след загубата от Денвър: Можем да бъдем по-добри

Янис Адетокунбо остана на две борби от трипъл-дабъл, а неговият Милуоки Бъкс загуби със 104:108 като гост на Денвър Нъгетс в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Победа за "болница Денвър"! Шоуто на Янис срещу Нъгетс не беше достатъчно за Бъкс
Победа за "болница Денвър"! Шоуто на Янис срещу Нъгетс не беше достатъчно за Бъкс

31-годишният гръцки национал, който завърши с 31 точки, 8 борби и 11 асистенции, заяви, че отборът е трябвало по-рано да заздрави защитата си. Въпреки че Бъкс наваксаха изоставане от 15 точки в хода на мача, допуснатият по-късно пасив от 14 точки беше решаващ за крайния изход.

„Просто трябваше да зададем тон в защита малко по-рано“, отбеляза Адетокунбо след срещата, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

„Мисля, че като цяло играхме добър баскетбол. Можехме ли да бъдем по-добри? Със сигурност. Не се чувствам комфортно, защото можем да бъдем по-добри“, обобщи баскетболистът представянето на тима в последните мачове.

Сърбинът Никола Йокич и литовецът Йонас Валанчунас пропуснаха двубоя за Нъгетс.

