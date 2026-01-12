Адетокунбо след загубата от Денвър: Можем да бъдем по-добри

Янис Адетокунбо остана на две борби от трипъл-дабъл, а неговият Милуоки Бъкс загуби със 104:108 като гост на Денвър Нъгетс в двубой от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Победа за "болница Денвър"! Шоуто на Янис срещу Нъгетс не беше достатъчно за Бъкс

31-годишният гръцки национал, който завърши с 31 точки, 8 борби и 11 асистенции, заяви, че отборът е трябвало по-рано да заздрави защитата си. Въпреки че Бъкс наваксаха изоставане от 15 точки в хода на мача, допуснатият по-късно пасив от 14 точки беше решаващ за крайния изход.

„Просто трябваше да зададем тон в защита малко по-рано“, отбеляза Адетокунбо след срещата, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

Giannis Antetokounmpo did it all for the @Bucks!



🦌 40 PTS

🦌 14 REB

🦌 9 AST

🦌 2 STL

🦌 2 BLK pic.twitter.com/GpI4NV6KUR — NBA (@NBA) October 27, 2025

„Мисля, че като цяло играхме добър баскетбол. Можехме ли да бъдем по-добри? Със сигурност. Не се чувствам комфортно, защото можем да бъдем по-добри“, обобщи баскетболистът представянето на тима в последните мачове.

Сърбинът Никола Йокич и литовецът Йонас Валанчунас пропуснаха двубоя за Нъгетс.