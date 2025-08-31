Популярни
  3. Дончич изригна с трипъл-дабъл при лесна победа на Словения

Дончич изригна с трипъл-дабъл при лесна победа на Словения

  • 31 авг 2025 | 17:10
Суперзвездата на Словения Лука Дончич изригна с трипъл-дабъл от 26 точки, 10 борби и 11 асистенции, при успеха на неговия тим с 86-69 над Белгия в мач от група D на Евробаскет.

Срещата в Полша започна добре за словенците, които диктуваха темпото от самото начало, повеждайки с 16-10 още след първите 10 минути. До почивката те си осигуриха аванс от 12 точки, който след нея вдигнаха на 16 точки. В заключителната четвърт Словения се наложи с 22-21 над съперника си и без проблем се поздрави с първи успех на първенството на Стария континент.

Клемен Препелич вкара 12 точки за Словения, Леон Стергар се разписа с 9.

