Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Полша не се даде на Исландия

Полша не се даде на Исландия

  • 31 авг 2025 | 23:53
  • 283
  • 0
Полша не се даде на Исландия

Отборът на Полша победи с 84-75 Исландия в мач от група D на ЕвроБаскет.

Срещата започна като дерби, но поляците все пак взеха крехък аванс от 3 точки след 10 минути игра. Последва по-силна втора четвърт за тях, която им помогна да вдигнат разликата на 9 точки на почивката. След паузата обаче гостите изиграха равностойна трета част и въпреки това в заключителните минути баскетболистите на Полша имаха предимство от 10 точки. В последните минути на срещата домакините поизтръпнаха, когато Исландия успя да стопи разликата до 2 точки, но в крайна сметка до обрат не се стигна.

Най-резултатен за Полша беше Джордан Лойд с 26 точки, 18 вкара Матеуш Понитка.

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Какво се случи в петия ден на ЕвроБаскет

Какво се случи в петия ден на ЕвроБаскет

  • 31 авг 2025 | 23:52
  • 14849
  • 0
Испания съсипа Кипър

Испания съсипа Кипър

  • 31 авг 2025 | 20:21
  • 1330
  • 0
Израел се подигра на Франция

Израел се подигра на Франция

  • 31 авг 2025 | 20:09
  • 2264
  • 0
Шампион от G-Лигата е първото ново име в селекцията на Рилски спортист

Шампион от G-Лигата е първото ново име в селекцията на Рилски спортист

  • 31 авг 2025 | 18:19
  • 697
  • 4
Вход свободен за първия мач на Борислав Младенов с Апоел Тел Авив

Вход свободен за първия мач на Борислав Младенов с Апоел Тел Авив

  • 31 авг 2025 | 17:59
  • 5218
  • 4
Дончич изригна с трипъл-дабъл при лесна победа на Словения

Дончич изригна с трипъл-дабъл при лесна победа на Словения

  • 31 авг 2025 | 17:10
  • 1938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 23:22
  • 27265
  • 115
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 138751
  • 468
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 10460
  • 194
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 9583
  • 12
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 42145
  • 105
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 46481
  • 23