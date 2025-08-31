Полша не се даде на Исландия

Отборът на Полша победи с 84-75 Исландия в мач от група D на ЕвроБаскет.

Срещата започна като дерби, но поляците все пак взеха крехък аванс от 3 точки след 10 минути игра. Последва по-силна втора четвърт за тях, която им помогна да вдигнат разликата на 9 точки на почивката. След паузата обаче гостите изиграха равностойна трета част и въпреки това в заключителните минути баскетболистите на Полша имаха предимство от 10 точки. В последните минути на срещата домакините поизтръпнаха, когато Исландия успя да стопи разликата до 2 точки, но в крайна сметка до обрат не се стигна.

Най-резултатен за Полша беше Джордан Лойд с 26 точки, 18 вкара Матеуш Понитка.

Снимка: ФИБА