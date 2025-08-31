Гърция разби Грузия в първия мач за деня на ЕвроБаскет

Отборът на Гърция победи с 94-53 Грузия в мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се днес в Кипър. Така баскетболистите на Васил Спанулис оглавиха групата си с три успеха от три срещи.

Двубоят започна ударно за "елините", които след 10 минути игра вече имаха комфортен аванс от 9 точки (22-13), който до почивката скочи на 17. След паузата те продължиха доминацията си и спечелиха третата част с 23-12, влизайки в заключителната четвърт с преднина от 28 точки, а до края на мача съперникът им беше безсилен да се доближи до тях в резултата или да го обърне в своя полза.

Най-резултатен за успеха на Гърция беше Янис Адетокунбо с 27 точки, Костас Митоглу вкара 17, а 14 нанзиа Тайлър Дорси.



За Грузия Сандро Мамукелашвили се разписа с 14 точки.

Снимка: ФИБА