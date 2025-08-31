Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гърция разби Грузия в първия мач за деня на ЕвроБаскет

Гърция разби Грузия в първия мач за деня на ЕвроБаскет

  • 31 авг 2025 | 16:52
  • 273
  • 0
Гърция разби Грузия в първия мач за деня на ЕвроБаскет

Отборът на Гърция победи с 94-53 Грузия в мач от група С на ЕвроБаскет, изиграл се днес в Кипър. Така баскетболистите на Васил Спанулис оглавиха групата си с три успеха от три срещи.

Ден 5 на ЕвроБаскет: Два мача приключиха, остават още четири дербита днес
Ден 5 на ЕвроБаскет: Два мача приключиха, остават още четири дербита днес

Двубоят започна ударно за "елините", които след 10 минути игра вече имаха комфортен аванс от 9 точки (22-13), който до почивката скочи на 17. След паузата те продължиха доминацията си и спечелиха третата част с 23-12, влизайки в заключителната четвърт с преднина от 28 точки, а до края на мача съперникът им беше безсилен да се доближи до тях в резултата или да го обърне в своя полза.

Най-резултатен за успеха на Гърция беше Янис Адетокунбо с 27 точки, Костас Митоглу вкара 17, а 14 нанзиа Тайлър Дорси.

За Грузия Сандро Мамукелашвили се разписа с 14 точки.

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Да си спомним за Нейчо Нейчев

Да си спомним за Нейчо Нейчев

  • 31 авг 2025 | 13:06
  • 4122
  • 4
Санти Алдама играч на мача между Испания и Босна и Херцеговина

Санти Алдама играч на мача между Испания и Босна и Херцеговина

  • 31 авг 2025 | 10:56
  • 587
  • 0
Ден 5 на ЕвроБаскет: Два мача приключиха, остават още четири дербита днес

Ден 5 на ЕвроБаскет: Два мача приключиха, остават още четири дербита днес

  • 31 авг 2025 | 17:12
  • 8069
  • 0
Полша триумфира във волеви мач срещу Израел

Полша триумфира във волеви мач срещу Израел

  • 31 авг 2025 | 02:35
  • 1481
  • 0
Босна не намери аргументи срещу европейския шампион

Босна не намери аргументи срещу европейския шампион

  • 31 авг 2025 | 01:57
  • 1499
  • 0
Турция унижи Португалия

Турция унижи Португалия

  • 30 авг 2025 | 23:46
  • 2047
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 36570
  • 63
Брайтън 0:1 Ман Сити, Холанд се разписа

Брайтън 0:1 Ман Сити, Холанд се разписа

  • 31 авг 2025 | 15:59
  • 5052
  • 2
Арда 0:0 Берое, греда за гостите

Арда 0:0 Берое, греда за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:00
  • 1473
  • 3
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 19805
  • 68
Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

Илиев: Благодаря на Христо Стоичков! Футболистите трябва да знаят, че представляват цялата нация

  • 31 авг 2025 | 14:45
  • 7310
  • 8
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 17918
  • 120