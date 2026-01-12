Популярни
Националът Павлин Иванов напуска тайванския си отбор

  • 12 яну 2026 | 12:00
  • 430
  • 0
Националът Павлин Иванов напуска тайванския си отбор

Баскетболният национал Павлин Иванов се разделя с тайванския си тим Ню Тайпе, обявиха от клуба в социалните мрежи.

"След обстойна комуникация между отбора и Павлин Иванов беше постигнато споразумение, с което се прекрати партньорството им за сезона", написаха от Ню Тайпе.

"По време на престоя си Павлин демонстрира професионализъм, давайки всичко от себе си както в тренировките, така и в мачовете, като допринесе значително както за нападението, така и за защитата. Отборът благодари на Павлин за упоритата му работа и всеотдайност, признава положителното му влияние върху тима и искрено му желае всичко най-добро в бъдещата му кариера, надявайки се да продължи да блести на игрището", добавиха още от клуба от Тайван.

Иванов облече екипа на Ню Тайпе в края на август миналата година.

